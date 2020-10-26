تحريات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في "هجوم القرش" على 3 أشخاص بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت منطقة محمية رأس محمد حادث هجوم أسماك قرش على سائحة أوكرانية وابنها، ومرشد سياحي مصري، أصيبوا خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والغطس بمحمية رأس محمد مساء أمس الأحد، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأعاد الهجوم الذاكرة إلى عام 2010، عندما تعرضت سواحل شرم الشيخ إلى سلسلة هجمات من أسماك القرش على الشواطئ التابعة لبعض الفنادق، وتسببت في مصرع سائحة ألمانية وإصابة 4 آخرين ببتر في الجزء متفرقة من الجسم.

وقال مصدر أمني في جنوب سيناء، فضل عدم نشر اسمه، إن التحريات أكدت أن هذه المنطقة ممنوع فيها الغوص، لكثرة أسماك القرش الأبيض بها، وأن هناك مسئولية تقع على الجهات التي تراقب المحمية، خاصة أن هناك جهات مسئولة عن تنفيذ قرار منع الغوص في بعض الأماكن.

وأكد مصدر طبي أن حالة السائحة الأوكرانية وابنها، والغطاس مستقرة، ويباشر حالتهم فريق طبي على أعلى مستوى.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى أمس بلاغًا من شرطة المسطحات بشرم الشيخ، يفيد تعرض 3 أشخاص لهجوم من قبل أسماك القرش الساعة الخامسة مساءً، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد.

جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى سقالة ترافكو، لنقل المصابين، وتمكن الغطاسون وطاقم المركب من إنقاذ المصابين الذين تعرضوا للهجوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقررت النيابة أخذ عينات من أنسجة المصابين، وإرسالها للمعمل الجنائي لتحديد نوع القرش المتسبب في الهجوم.