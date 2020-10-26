ميركل تتشاور مجددا مع رؤساء حكومات الولايات بشأن جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عقد مشاورات مجددا مع رؤساء حكومات الولايات حول تفاقم تطورات جائحة كورونا في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الاثنين، الذي أوضح أن المشاورات ستنعقد بعد غد الأربعاء عبر الفيديو.

وأكد زايبرت على أن التطور الحالي للجائحة خطير مشيرا إلى أن تتبع سلاسل المخالطات من خلال مكاتب الصحة يكاد يصبح غير ممكن، كما أن رعاية مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة آخذة في الزيادة، الأمر الذي سيؤدي إلى تناقص قدرات القطاع الصحي.

يشار إلى أنه قبل الاجتماع الرقمي لرؤساء حكومات الولايات مطلع الأسبوع المقبل، تعالت الأصوات المنادية بتشديد قواعد كورونا والتركيز على توحيدها.