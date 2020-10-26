وزير الخارجية اليوناني: إمداد تركيا بالأسلحة يزعزع استقرار المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):
ذكر وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس أن إمداد تركيا بالمعدات العسكرية لا يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وذلك بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وقال: "من الواضح أن تركيا تستثمر في تصعيد التوترات"، رغم دعوات من الأصدقاء والشركاء بفعل العكس.
وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين، مشيرا إلى أن اليونان مستعدة لكل الاحتمالات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتابع : "إذا ما طلب شخص ما فجأة منا التوسط باستخدام علاقاتنا مع شخص أو طرف ما، فنحن بالطبع مستعدون لاعتبار مثل ذلك الاحتمال".
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