الكرملين: روسيا لا تزال كالسابق لا تتدخل في أوضاع بيلاروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن بلاده لا تزال كالسابق لا تتدخل في أوضاع بيلاروسيا، حيث تتواصل الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية.



وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم

الاثنين، : "أن روسيا تعتقد أنه لا يوجد ما يدعو لتدخل الدول الأخرى في هذه الأحداث".



وتابع قائلًا ردًا على سؤال "كيف ينظر الكرملين إلى الجولة

الجديدة من النشاط الاحتجاجي في بيلاروسيا : "إن الكرملين لا يمكنه أن يقدم النصائح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول كيفية التعامل مع المحتجين".



وأوضح أنه في هذه الحالة، فإن أية نصيحة علنية لن تكون أكثر من محاولة للتدخل في ما يحدث؛ ولم ولن نفعل ذلك.