عزة الدوري.. قضى حياة في الكفاح والنضال لحماية العراق

توفي عزة إبراهيم الدوري، القيادي البارز في حزب البعث العراقي، ونائب الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

وكان عزة الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالباً ما ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية، وتوارى عن الإنظار منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003.

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سيرة حياة عزة الدوري

عزة الدوري هو نائب رئيس جمهورية العراق السابق، وكان الرجل الثاني

إبان حكم البعث بقيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وشغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.

في عام 2003 اثناء سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، اختفى عزة الدورى تماماً، وتولى قيادة حزب البعث المنحل سرّاً، بعد مقتل صدام حسين عام 2006، وقاد ما يعرف باسم " جيش النقشبندية"، وبعدها

خرج الدوري للعلن عدة مرات محدودة،؟ كان آخرها عام 2019، ونسبت له العديد من التسجيلات الصوتية كان يدعو خلالها لاستمرار القتال ضد "المحتلين".

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في أوقات كثيرة ترددت أنباء بوفاة عزة الدور، لانه معرف بأنه مريض بالقلب، ومن بينها إعلان حزب البعث ذاته خبر وفاته عام 2005،ثم عاد ونفى ذلك.

وفي عام 2015 أعلن عن مقتله بعد عملية أمنية في منطقة حمرين شرق محافظة صلاح الدين، وذلك خلال مواجهات القوات الأمنية وميليشيا الحشد الشعبي مع مسلحين في منطقة حمرين، بالقرب من حقول علاس، إلا أنّ حزب البعث نفى ذلك.