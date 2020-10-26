السنغال: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و565 إصابة.
الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 14 ألفًا و316 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 576 فحصًا، كما تم تسجيل 62 حالة تعافي خلال الساعات الـ24
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة الجديدة بلغ 322 حالة، فيما تتابع 926 حالة علاجها بالمستشفى.
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