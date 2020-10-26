السعودية: تسجيل 357 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345 ألفًا و232 حالة، من بينها

8 آلاف و228 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية و784 حالة حرجة.



ذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة

الأنباء السعودية (واس)، أنه تم تسجيل 361 حالة تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 331 ألفا و691 حالة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5 آلاف و313 حالة.