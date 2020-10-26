تأجيل محاكمة ناشط سياسي جزائري متهم بإضعاف معنويات الجيش إلى 16 نوفمبر المقبل

قررت هيئة محكمة القليعة بولاية تيبازة الجزائرية (شمال)، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الناشط السياسي كريم طابو الناطق باسم حزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، ليوم 16 نوفمبر القادم مع رفض التماس الدفاع برفع إجراءات نظام الرقابة القضائية.



ويحاكم طابو منذ شهر سبتمبر 2019 بتهمة إضعاف معنويات الجيش.



ورفضت المحكمة التماس رفع إجراءات الرقابة القضائية عنه استنادا إلى عدم إمكانية الفصل في أي إجراء أصدرته غرفة الاتهام بحق المتهم طابو، معلنة في الوقت نفسه عن أن العدالة ستواصل إجراءات المحاكمة يوم 16 نوفمبر القادم، على اعتبار ان جلسة اليوم

تعد آخر تأجيل تقرره المحكمة.



وكانت الجلسات السابقة قد تم تأجيلها بطلب من هيئة دفاع المتهم والتي كان آخرها جلسة يوم 14 سبتمبر الماضي.



كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت، و قد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019، وقررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.



ويعد طابو من قادة الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.



يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني، و قد القي القبض عليه غداة اطلاق سراحه يوم 26 سبتمبر 2019 ووضع رهن الحبس من طرف محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة، وصدر بحق طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في تلك القضية .



وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).