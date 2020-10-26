قصف روسي لمعسكر “فيلق الشام” في إدلب… ومقتل العشرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2020 3:14 مساءً

لقي العشرات من مقاتلي فيلق الشام، الموالي لتركيا، مصرعهم في قصف جوي روسي على معسكره الواقع في شمال غربي إدلب ، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الإثنين .

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سقط ما لا يقل عن 105 أفراد من فيلق الشام بين قتيل وجريح في استهداف جوي روسي على معسكر بالقرب من لواء الاسكندرون شمال غربي إدلب.

وفي وقت لاحق، قال المرصد السوري إن عدد قتلى القصف الروسي على معسكر للفصائل السورية الموالية لتركيا في إدلب ارتفع إلى 34 إضافة إلى 70 جريحا، كثيرون منهم حالتهم حرجة، الأمر الذي قد يزيد من أعداد القتلى.

وأشار المرصد إلى أنه تتواصل في الأثناء عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى من قبل فرق الإنقاذ، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن معسكر فيلق الشام كان من المفترض أن يقوم بتخريج دفعة من المسلحين منه خلال أيام، بعد إجراء دورة تدريبية لهم.

كذلك تجدد، صباح الاثنين، القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات على منطقة جبل الدويلة التابعة لمنطقة حارم شمال غربي إدلب، حيث توجد مخيمات للنازحين، ومقرات للفصائل وتحديدا لفصيل فيلق الشام، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار الطيران الروسي التحليق في الأجواء، وفقا للمرصد.

يذكر أن المنطقة هناك كان يتواجد فيها كتيبة دفاع جوي، وعمد فيلق الشام إلى تحويلها إلى معسكر له بعد السيطرة على الكتيبة وأسر عدد كبير من جنود النظام قبل نحو 8 سنوات.