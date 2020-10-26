أردوغان: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة في حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، التي انطلقت على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتور مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عليها.

وقال الرئيس التركي: “أوجه نداء إلى شعبي، وأقول: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا”، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”.