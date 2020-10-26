مسيرة على الأقدام في المعازيز للاحتجاج على انقطاعات الماء الصالح للشرب – صور

تشهد جماعة المعازيز، التابعة إلى إقليم الخميسات، احتقانا متصاعدا بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، إذ انطلقت، صباح اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية ينتظر أن تتجه نحو عمالة الإقليم، ضد ما أسموه بالتهميش، والفساد، ما يتسبب في حرمانهم من أبسط الحقوق.

وعبر المتظاهرون أنفسهم عن تذمرهم من غياب أي انفراجة للملف، وفشل كل المتدخلين المحليين في الوساطة لحله.

وفي وقت سابق، كانت فعاليات محلية قد وجهت رسالة احتجاجية، إلى عامل الإقليم، أكدت فيها أن “النداءات المتكررة لسكان الجماعة لم تفلح في وقف المعاناة اليومية للمواطنين من جراء الانقطاعات المتتالية للماء الصالح للشرب، الأمر الذي خلف استياء وتذمرا لدى السكان.

وأضافت الرسالة ذاتها أنه “على الرغم من القيام بتقسيم توزيع الماء الصالح للشرب على أحياء المركز، فإن الأمر لا يتعدى ساعتين، أو ثلاث في 48 ساعة على مستوى بعض الأحياء، الأمر الذي تستمر معه المعاناة المذكورة للساكنة بكل فئاتها”.