مغربية تنتخب رئيسة للاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة

انتخبت المغربية بشرى حجيج رئيسة للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بعد حصولها على 42 صوتا في انتخابات الرئاسة، التي أقيمت عن بعد، انطلاقا من يوم أمس الأحد.

وتفوقت رئيسة الجامعة الملكية لكرة الطائرة، بشرى حجيج، على رئيس الاتحاد الإفريقي في الولاية الأخيرة، عمرو علواني، الذي لم يحصل إلا على 12 صوتا فقط.

وأنهت بشرى حجيج، التي انتخبت عام 2015، نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، مسيرة المصري عمرو علواني كرئيس للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، التي دامت لولايات متتابعة، منذ عام 2000.

وشغلت حجيج، سابقا، منصب عضو في لجنة المناصفة في جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، واختيرت كعضو باللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بالثقافة، والتراث الأولمبي.

وكانت المغربية بشرى حجيج قد عينت، عام 2019، نائبة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.