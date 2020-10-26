ترامب يسخر من خصمه الديمقراطي جو بايدن

الإثنين 26 أكتوبر 2020

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من خصمه الديمقراطي جو بايدن، بعد أن خلط الأخير بينه وبين الرئيس الأسبق جورج بوش.



وكتب ترامب في تغريدة، الإثنين، عبر حسابه على "تويتر"، "دعاني جو بايدن بجورج أمس. لا يستطيع أن يتذكر اسمي. حصل على بعض المساعدة من المذيعة لإكمال المقابلة".

وأضاف ترامب الذي يطلق على بايدن "جو الناعس": "تعمل عصابة الإخبار الزائفة بجهد للتستر عليه!".

ورصدت الكاميرات بايدن، الذي بدا أنه كان يخلط بين الرئيس ترامب والرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فعالية لجمع التبرعات عبر الإنترنت، الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقال بايدن خلال كلمة بالفيديو: "4 سنوات أخرى من (رئاسة) جورج،.... سنجد أنفسنا في موقف..... حيث، إذا انتخب ترامب، فسنكون في عالم مختلف".

ويبدو أن الرجل البالغ من العمر 77 عامًا تلقى دعما سريعا من زوجته جيل التي كانت تجلس بجانبه، حيث همست في أذنه "ترامب" بصوت غير مسموع.

وفي غضون ذلك، تكهن الكثيرون بأن بايدن كان يفكر في جورج دبليو بوش، الرئيس السابق خلال الفترة من 2001-2009، أو ربما جورج بوش الأب، الذي كان في منصبه من 1989 إلى 1993.

وربما يثير الخطأ الفادح مجددا تساؤلات حول القدرة العقلية للمرشح الدمقراطي البالغ من العمر 77 عامًا، وهو موضوع أشار إليه الرئيس ترامب مرارًا في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ووصف بايدن انتخابات عام 2020 بينه وبين الرئيس ترامب بأنها "الانتخابات الأكثر أهمية في فترة طويلة للغاية".

وكان جورج دبليو بوش في منصبه عام 2008، عندما كان بايدن مرشحا لمنصب نائب الرئيس على التذكرة الرئاسية مع الرئيس السابق باراك أوباما.