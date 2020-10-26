شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين والان نبدء بالتفاصيل

قالوزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس أن إمداد تركيا بالمعدات العسكرية لا يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وذلك بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف: "من الواضح أن تركيا تستثمر في تصعيد التوترات"، رغم دعوات من الأصدقاء والشركاء بفعل العكس.

وأشار وزير الخارجية اليوناني ألى أن تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين، مشيرا إلى أن اليونان مستعدة لكل الاحتمالات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع : "إذا ما طلب شخص ما فجأة منا التوسط باستخدام علاقاتنا مع شخص أو طرف ما، فنحن بالطبع مستعدون لاعتبار مثل ذلك الاحتمال".