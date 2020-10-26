شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و682 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317، في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة. وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

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