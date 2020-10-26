شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق خليجية لدعم مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

عقد مسؤولو أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الخامس عبر الاتصال المرئي، وتم مناقشة عدة مواضيع من أهمها النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، وتحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون واعتماد إعلان ابوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد كما اطلع الوكلاء أوالمساعدين ومن في حكمهم في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد على البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة للمجموعة والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020م.

وقد ثمّن وكلاء الأجهزة مضامين هذا البيان وما يمثله من نجاح لكافة دول المجلس، وإبراز لجهودها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، ودعى الوكلاء لجعل البيان خارطة طريق يتم الاسترشاد بها من قبل الدول الأعضاء في تحقيق مساعيها في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة في القطاعين العام والخاص.

وسعياً من دول المجلس لمنح هذه الجهود ما تستحقه من تقدير وثناء، فقد قرر الوكلاء الرفع للرؤساء لتبني هذا البيان واعتماده كوثيقة استرشادية للعمل في إطارها بدول المجلس.