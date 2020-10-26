بوجبا يرد على أنباء اعتزاله اللعب مع فرنسا

وخرجت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير صباح اليوم، وأكدت أن بوجبا قد اتخذ قرارًا بالاعتزال الدولي كونه لاعبًا فرنسيًا يحمل الديانة الإسلامية بعد استيائه من تصريحات ماكرون.

وصرح ماكرون يوم الجمعة، أنه يعتبر الإرهاب في العالم بسبب الإسلام وهو ما فجر حملة إعلامية في الشرق الأوسط من أجل مقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على الإساءة إلى النبي محمد.



ولكن بوجبا رد على تقرير "ذا صن" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "أخبار كاذبة وغير مقبولة".

الجدير بالذكر أن بوجبا هو أحد أهم اللاعبين الفرنسيين مع منتخب الديوك، ونجح في الفوز معهم ببطولة كأس العالم الأخيرة عام 2018.

