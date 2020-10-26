بوجبا يرد على أنباء اعتزاله اللعب مع فرنسا

2020-10-26 | 13:43
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كشف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، حقيقة اعتزاله الدولي مع منتخب فرنسا ردًا على إساءة رئيس بلده، إيمانويل ماكرون، لدين الإسلام.
وصرح ماكرون يوم الجمعة، أنه يعتبر الإرهاب في العالم بسبب الإسلام وهو ما فجر حملة إعلامية في الشرق الأوسط من أجل مقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على الإساءة إلى النبي محمد.
ولكن بوجبا رد على تقرير "ذا صن" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "أخبار كاذبة وغير مقبولة".
الجدير بالذكر أن بوجبا هو أحد أهم اللاعبين الفرنسيين مع منتخب الديوك، ونجح في الفوز معهم ببطولة كأس العالم الأخيرة عام 2018.
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