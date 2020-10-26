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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
من المقرر أن تستأنف غدًا الثلاثاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين كل من إثيوبيا والسودان ومصر برعاية أفريقية ومن بعد توقف دام نحو شهرين.
وقال رئيس جنوب إفريقيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، سيريل رامفوزا، إن استئناف المفاوضات بين البلدان الثلاث هو دليل "على ثقة جميع الأطراف في عملية المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد".
ويأتي الإعلان عن استئناف المفاوضات بعد ثلاثة أيام من تحذير وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة أجراها مع رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، من أن مصر قد "تفجر سد النهضة" حال استمرار الخلافات ووصولها لطريق مسدود.
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