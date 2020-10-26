وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة آسيوية من الهند وينهيها في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الهند اليوم الإثنين، في أولى محطاته ضمن جولة آسيوية.



تستمر جولة بومبيو 5 أيام وتهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والشركاء الآسيويين.

وبحسب تقرير ممثل لوسائل الإعلام، كان السفير الأمريكي كينيث جاستر في استقبال بومبيو في مطار نيودلهي.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مساء اليوم الإثنين، قبل أن يشارك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في قمة تجمعهما بجايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ غدا الثلاثاء.

كما سيتصل بومبيو وإسبر هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حسب مسودة لجدول أعمال الزيارة نشرتها وزارة الخارجية الهندية.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو إلى سريلانكا والمالديف، وهما دولتان من دول المحيط الهندي حيث مولت الصين وشيدت العديد من مشاريع البنية التحتية مما أثار مخاوف الهند والولايات المتحدة، من توسع نفوذ التنين الصيني.

ويختتم بومبيو جولته الآسيوية، التي تأتي خلال الأسبوع الذي يسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بإندونيسيا، وهي واحدة من دول عدة في جنوب شرق آسيا لديها مخاوف من تزايد الأنشطة الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.