شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 3 وفيات و682 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 749.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 682 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 122 ألف حالة و 317. وأشار المتحدث إلى وجود 122 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 620 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 113 ألفا و391 حالة.

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