شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 345,232 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5313 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 361 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 331,691 حالة.