صحيفة تسلط الضوء على «رسالة السلام من الإمارات إلى العالم»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، " أن تكون إنساناً يعني أن تقدم كل قيم الخير والتسامح والمحبة، وأن تعمل على إعلاء مبادئ السلام، داعماً لكل ما من شأنه أن يضع الإنسانية موضع الصدارة بعيداً عن البغضاء والتنابذ والنفي... أن تكون إنساناً وإنسانياً يعني ألا تنظر للآخرين نظرة تمييز، وألا تكون في عينيك وعقلك فلاتر تصنف الناس تصنيفات حسب اللون والجنس والعرق والدين، وأن ينفتح قلبك ووعيك لكل البشرية، مغموراً بنور العطاء والتعاضد، تتألم لألم القريب والبعيد، وتسند ظهور من كادت تجارب الحياة القاسية أن تكسر ظهورهم، وأن تمد يد محبتك البيضاء بالعون لمن يحتاجونه، حتى قبل أن يسألوك العون".



ولفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" الى ان هذا هو التعريف المضيء والصادق لنهج الإمارات وطناً وقيادةً وشعباً، ذلك النهج الذي أرسى قواعده العظمى القائد المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الذي تجري سيرته في البذل والدعم والعطاء ناصعة وخالدة على الألسنة بمختلف لغاتها.

وخلصت الى ان الملتقى الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع قادة مختلف الأديان تحت عنوان «رسالة سلام من الإمارات إلى العالم» يعكس أن قيم السلام والتسامح والتعايش تحت مظلة الأخوة الإنسانية، كانت وستبقى من الثوابت الأصيلة للإمارات وقيادتها الحكيمة، لكون هذه القيم النبيلة العليا جزءاً لا يتجزأ من المكون الفكري والإنساني للشخصية الإماراتية على مر التاريخ.