إحسان بنعلوش.. المغربية والمحجبة الوحيدة في قائمة الأكثر وسامة

صنفت قائمة المشاهير “الـ100 الأكثر وسامة” لسنة 2020، الصادر من موقع “tccandler”، المدونة المغربية، إحسان بنعلوش، من بين أكثر المشاهير جمالا عبر العالم.
وبدخولها قائمة الأكثر وسامة في العالم، تنافس إحسان بنعلوش على لقب المسابقة العالمية، الذي يحسم الجمهور في أمره، من خلال التصويت.
وتعتبر إحسان بنعلوش، المحجبة الوحيدة، والاسم المغربي الوحيد المنافس على لقب مسابقة “الـ100 الأكثر وسامة”.
وسبق أن أعلنت “tccandler” أسماء مشاهير عرب ضمن ترشيحات السنة الحالية، منهم خريج برنامج عرب أيدل، محمد عساف، ونجم ستار أكاديمي الأردنيّ، ليث أبو جودة، والإعلامي المصري، شريف فايد.
ولا يزال الاعلان عن الترشيحات إلى مسابقة “الـ100 الأكثر وسامة” مستمرا إلى أواخر شهر نونبر المقبل.
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