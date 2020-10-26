الممثلة سعاد خيي: ما تقوم به فرنسا إرهاب.. أين أنتم يا حكام يا مسلمون؟

اعتبرت الفنانة المغربية، سعاد خيي، أن سياسة فرنسا تجاه الإسلام أعلى تجليات الإرهاب من دولة تدعي احترام الديانات.

وعبرت الممثلة المغربية عن غضبها من نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد، وإعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تمسك بلاده بها.

وكتبت سعاد خيي، يوم أمس الأحد، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، تدوينة تساءلت من خلالها عن دور الحكام المسلمين مما تعرض له دينهم، وقالت: “ما تقوم به فرنسا، الآن، هو الإرهاب في أعلى تجلياته، الإساءة إلى نبينا الكريم أتت من رئيس دولة تدعي احترام الديانات، والمقدسات، أين أنتم ياحكام يامسلمون”.

ودخل مشاهير مغاربة في حملة عالمية، دشنها المسلمون تحت شعار “إلا رسول الله”، من بينهم حاتم عمور، وبدر سلطان، وربيع الصقلي، ومحمد باسو، وآخرون.