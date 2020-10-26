صحيفة إماراتية: هناك تشابه غريب بين العراق ولبنان

الإثنين 26 أكتوبر 2020

ذكرت صحيفة إماراتية، وتحت عنوان " لبنان والعراق و«الهويات القاتلة» " ان هناك تشابه غريب بين العراق ولبنان، في تشكيل بنيتيهما الاجتماعية والدينية، ومكوناتهما الثقافية، وحتى في نظاميهما السياسيين اللذين يستندان إلى مرجعية طائفية مشيرة الى ان ساحات وميادين العراق ولبنان تشهد انتفاضات جماهيرية متواصلة مذ أكثر من سنة رفضاً لهذا النظام، وطلباً لبديل يقوم على المواطنة كأساس لنظامه.



واعتبرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين ، ان مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، الذي يحمل مشروعاً إنقاذياً يكرس سلطة الدولة كراعية وحيدة لكل مواطنيها، ويسعى إلى تكوين اجتماع أهلي جديد على أنقاض تدمير الجماعة الوطنية، يواجه عنتاً وصداً من كل القوى الطائفية المهيمنة المتضررة .

ونبهت الى ان تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنانية جديدة قد يتمكن من تشكيل حكومة بمواصفات المبادرة الفرنسية، من اختصاصيين مستقلين، لكنها لن تتمكن من تحقيق الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية المطلوبة، لأنها محكومة بالنظام الطائفي والمحاصصة المذهبية.

وخلصت الى ان الكاظمي والحريري قد يتمكنان من ترقيع الأوضاع المأزومة اقتصادياً واجتماعياً، لكنهما لن يتمكنا من وضع حلول وطنية، ما دام هناك من يحتكر السلطة والقرار من أهل السياسة والطوائف.