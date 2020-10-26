البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 5.39 مليون

الإثنين 26 أكتوبر 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل إلى 5.39 مليون إصابة، اليوم الاثنين، بتوقيت ساو باولو، وفقاً لبيانات تم جمعها بواسطة جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 157 ألفاً و134 حالة وفاة، بينما تعافى 4.53 مليون شخص من مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومر نحو 34 أسبوعاً منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.