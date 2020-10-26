شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح "أكسفورد" يحفز مناعة مماثلة عند الشبان وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن اللقاح، الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.
من المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى يحصل على موافقة من الهيئات التنظيمية، جنبا إلى جنب مع لقاح مرشح من شركتي فايزر وبيونتيك.
وإذا نجح اللقاح، فسيسمح للعالم بالعودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية بعد التغيرات الهائلة التي سببتها الجائحة.
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