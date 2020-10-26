شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة كل 5 دقائق.. "كورونا" يهزم مستشفيات إيران والان نبدء بالتفاصيل

تقول سلطات الصحة الإيرانية إن قدرة مستشفيات العديد من أقاليم البلاد على استيعاب حالات كوفيد-19 تنفد بينما صار فيروس كورونا المستجد يتسبب في حوالي 300 وفاة يوميا أي حالة وفاة كل خمس دقائق.

وتشكو السلطات من التهاون في قيود التباعد الاجتماعي وقال نائب وزير الصحة إيراج حريرجي إن الجائحة قد تتسبب في 600 وفاة يوميا خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة في البلاد.

وعرض شريط الأخبار على التلفزيون الرسمي نبأ يفيد بأن إيرانيا يتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد كل خمس دقائق وذلك في ضوء أعداد الوفيات اليومية التي تعلنها السلطات وكانت في حدود 300 وفاة على مدى العشرين يوما الماضية.