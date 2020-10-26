شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 500 شخص في مظاهرات تطالب باستقالة رئيس بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس اليوم الاثنين أن السلطات اعتقلت أكثر من 500 متظاهر في احتجاجات بدون تصاريح أمس الأحد، فيما زادت فيه المعارضة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للاستقالة.

وشارك ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في الاحتجاجات في مينسك ومدن رئيسية أخرى أمس الأحد، حيث انتهت المهلة النهائية التي حددها المحتجون للوكاشينكو من أجل التنحي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية في بيان: "لخرق التشريعات المتعلقة بالفعاليات العامة، تم اعتقال ما مجموعه 523 شخصا أمس". وأضافت أن من بين من تم القبض عليهم، لا يزال أكثر من 350 شخصا رهن الاحتجاز للمثول أمام القضاء.