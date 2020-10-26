شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة النفوذ الصيني.. بومبيو يبدأ جولته الآسيوية بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب تقرير ممثل لوسائل الإعلام، كان السفير الأمريكي كينيث جاستر في استقبال بومبيو في مطار نيودلهي.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مساء اليوم الاثنين، قبل أن يشارك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في قمة تجمعهما بجايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ غدا الثلاثاء.
كما سيتصل بومبيو وإسبر هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حسب مسودة لجدول أعمال الزيارة نشرتها وزارة الخارجية الهندية.
ويقول محللون إن الزيارة تأتي في إطار جهود واشنطن الأخيرة لدعم حلفائها في مواجهة المد المتزايد للصين.
ومن المقرر أن يتوجه بومبيو إلى سريلانكا والمالديف، وهما دولتان من دول المحيط الهندي حيث مولت الصين وشيدت العديد من مشاريع البنية التحتية مما أثار مخاوف الهند والولايات المتحدة.
ويختتم بومبيو جولته الآسيوية، التي تأتي خلال الأسبوع الذي يسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بإندونيسيا، وهي واحدة من دول عدة في جنوب شرق آسيا لديها مخاوف من تزايد الأنشطة الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.
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