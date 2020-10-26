ترامب يوقّع على "أيقونة الهالوين".. هل تصبح الأغلى عالميا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنصاره على ثمار اليقطين (قرع العسل) التي تعد أيقونة عيد الهالوين في 31 أكتوبر من كل عام، وذلك أثناء توقف حملته بمدينة نيو إنجلاند بولاية مين.

وقال ترامب مازحا للجمهور، الأحد، في بساتين أسرة "ترورجي" في بلدة ليفانت بمقاطعة بينوبسكوت بعد التوقيع على إحدى ثمار القرع: "ستباع تلك (الثمرة) على موقع إي-باي الليلة (منصة شهيرة للتجارة الإلكترونية)"، في إشارة منه إلى إمكانية صاحبها بيعها بمبلغ كبير.



واستغل ترامب، الذي يستخدم مكبرا للصوت أثناء حديثه للحشود، توقف حملته للترويج لأمره التنفيذي الذي أصدره في يونيو/حزيران رفع بموجبه قيود الصيد التجاري، أمام نصب تذكاري بحري قبالة ساحل نيو إنجلاند.

وأضاف ترامب: "إنها ولاية رائعة. لقد حررنا 5 آلاف ميل مربع في المحيط الذي أخذوه منكم"، في إشارة إلى منشآت بحرية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ترامب قال أيضًا للجمهور: "إنه أمر مهم للغاية، كما تعلمون، بالنسبة للكركند والأسماك ومصائد الأسماك".

وتأتي زيارة الرئيس إلى ولاية مين قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي عام 2016، خسر ترامب أصوات الولاية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه تمكن من الفوز بأحد أصوات المجمع الانتخابي الأربعة للولاية.



