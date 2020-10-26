إيفانكا تقاضي جمهوريين مناهضين لترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزامها مقاضاة جمهوريين مناهضين لأبيها، بسبب نشرهم إعلانات على لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك تربطهم بنحو 225 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.



ووجه المحامي مارك كاسويتز، الذي يمثل إيفانكا وكوشنر، هذا التهديد أول من أمس، في رسالة إلى مشروع لينكولن، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

ووصف المحامي الإعلانات بأنها "كاذبة وخبيثة وتنطوي على تشهير"، مضيفاً أنها تشكل "تشهيراً شائناً ومخزياً".

وقال كاسويتز، في رسالته التي نشرها مشروع لينكولن على "تويتر": "إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، فسنقاضيكم على ذلك، مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية".

ولم يرد مكتب كاسويتز حتى الآن على طلب للتعليق.

لكن مشروع لينكولن رد في بيان من خلال تدوينات منفصلة: "مجانين! اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها".