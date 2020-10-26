شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب وبايدن يخوضان الأسبوع الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بدءا من الاثنين، آخر أسبوع من حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر.



وقبل ثمانية أيام على موعد التصويت، أدلى 59,1 مليون أمريكي بأصواتهم عملا بإمكانية الاقتراع المبكر أو عبر البريد، وهو معدل قد يؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ أكثر من قرن.

وفيما لم يتبق سوى ثمانية أيام على يوم الانتخابات، أدلى 59,1 مليون أمريكي بالفعل بأصواتهم عملا بإمكانية التصويت المبكر أو بالتصويت من خلال البريد وهو معدل قد يؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ أكثر من قرن، حسب بيانات مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.