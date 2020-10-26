كردستان العراق يعلن إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في الإقليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن كردستان العراق، اليوم الإثنين، إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في الإقليم في عملية استباقية.



وقالت مواقع محلية إن مجلس أمن إقليم كردستان العراق يعلن إلقاء القبض على مجموعة إرهابية خططت لشن هجمات داخل الإقليم.

وأوضح بيان المجلس أنه تم تحذير الأشخاص والجهات التي كانت هدفاً لهذه الهجمات، وتم إبلاغهم واتخاذ الإجراءات للحفاظ عليهم، وهم من الدبلوماسيين وأصحاب رؤوس الأموال ممن يتواجدون في الإقليم.

وشملت العملية الأمنية توقيف 12 مشتبها به، كما ألقي القبض أيضا على عناصر في الخارج بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول).