أستراليا تدعو إيران إلى الكشف عن مكان أكاديمية سجينة رفضت التجسس لصالح طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية اليوم الإثنين، إن بلادها تسعى للحصول على معلومات من إيران بشأن تقارير تفيد بنقل أكاديمية بريطانية- أسترالية، أدينت بالتجسس، إلى مكان مجهول.



كانت كايلي مور غيلبرت محاضرة في جامعة ملبورن ومتخصصة في دراسات الشرق الأوسط عندما اعتقلت في إيران، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات عام 2018.

و أمضت مور غيلبرت أول 22 شهرًا من حبسها في سجن إيفين بطهران ، بما في ذلك أشهر في الحبس الانفرادي ، قبل نقلها إلى سجن قرتشك الصحراوي في أغسطس ، الذي يُعتبر على نطاق واسع أسوأ سجن للنساء في إيران، والمعروف كموقع لعمليات القتل خارج نطاق القضاء ، التعذيب وغيره من انتهاكات الحقوق.

وقالت مصادر لصحيفة الغارديان مور جيلبرت أنها كانت تحت المراقبة عن كثب داخل قرتشك - مع اثنين من زملائها السجناء المكلفين بمتابعتها، مما حد من اتصالها بالعالم الخارجي، وذكرت الجمعية الإيرانية لنشطاء حقوق الإنسان أنها نُقلت إلى مكان مجهول يوم السبت.

وقالت وزيرة الخارجية ماريس باين، إن السفيرة الأسترالية في إيران ليندال ساكس، قامت بزيارة قنصلية لغيلبرت في قرتشك "قبل وقت قصير"، وأن مسؤولين أستراليين "يبحثون عن مزيد من المعلومات" حول هذه التقارير.

وفي رسائل تم تهريبها من السجن، كشفت مور غيلبرت أنها رفضت عرضًا للتجسس لصالح طهران مقابل إطلاق سراحها، وتصف وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية تأمين الإفراج عن غيلبرت بالـ "الأولوية المطلقة".

وكانت غيلبرت أضربت عن الطعام، وناشدت الحكومة الأسترالية بفعل المزيد من أجل تحريرها، وتشمل هذه المناشدات مراسلة رئيس الوزراء وقولها إنها تعرضت "لانتهاكات جسيمة" لحقوقها، بما في ذلك التعذيب النفسي والحبس الانفرادي.

وقالت جيسي موريتز، صديقة مور غيلبرت، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية: "من المقلق للغاية عدم معرفة مكانها. ربما لن نعرف خلال يومين آخرين، ستكون فترة مرهقة من الانتظار والأمل"