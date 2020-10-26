شكرا لقرائتكم خبر عن القضايا الاقتصادية على مائدة لقاء رئيس الشيوخ مع وفد جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعى أمين عام الوحدة، وفى حضور النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب.

من جانبه قال السفير محمد الربيعى أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية، أن الهدف من الزيارة تقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، فى المقام الأول، لتقلده رئاسة مجلس الشيوخ، والذى سيكون له دورًا هام خلال المرحلة القادمة، ليس فقط لرئاسة الغرفة التشريعية الثانية فى مصر بل لانعكاساته على سائر الغرف التشريعية فى الوطن العربي.

وأضاف الربيعى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين فى أعقاب اللقاء، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شخصية عربية لها باع طويل فى التعامل مع كافة القضايا العربية فى القضاء والتحكيم.

وتابع السفير محمد الربيعى، أن اللقاء أيضًا استهدف وضع اللمسات واللبنات الأولى فى سبل التعاون مع المجلس، فى القضايا الاقتصادية والمؤسسات والشركات العربية ذات الطابع الاقتصادى، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد العربى، خاصة وأن مجلس الشيوخ يضم الكثير من الكفاءات الاقتصادية الكبيرة.

ولفت الربيعى، أن رئيس المجلس استقبل هذه الموضوعات بصدر رحب، لاسيما وأنه قامة لديها قدر كبير من المرونة، وسيكون هناك تعاون شامل فى القريب العاجل مع وضع إطار قائم على أسس ومعايير لرفع القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.