شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للشيوخ يؤكد أهمية دور الصحافة فى إعلام الرأى العام بجهود المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أهمية رسالة ودور الصحافة فى إعلام الرأى العام بجهود ونشاطات المجلس التى تستهدف إنجاز مهامه الواردة فى الدستور، ليكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأشار إلى أن المهام التى حددها الدستور للمجلس كبيرة، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ بما يضم من قامات وخبرات سيساهم في تقديم ما يفيد الوطن والمواطن.

وشدد المستشار محمود عتمان -خلال لقائه صباح اليوم الإثنين مع المحررين البرلمانيين- على استعداد أمانة مجلس الشيوخ التواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ وتسهيل وإتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس، مشيدا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، التى خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية، وعراقة التاريخ البرلمانى لها.

ووعد الأمين العام لمجلس الشيوخ بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفى للمجلس، ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ فى ٢٩ نوفمبر المقبل؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستشرع فى ترتيب ذلك بأسرع وقت ممكن وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.

وكان مجلس الشيوخ عقد أولى جلساته فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول يوم 18 أكتوبر، حيث تم انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، والمستشار بهاء أبو شقة وكيلا للمجلس والنائبة فيبى فوزى وكيلا، كما قررت هيئة مكتب المجلس بعد الجلسة تعيين المستشار محمود عتمان أمينا عاما للمجلس.