شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون: رسالتنا هي خدمة وطنا.. وأحمد موسى: ماسبيرو يعمل بأقل الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، إن قضيتنا واحدة وهى قضية مصر القضية الوطنية، متابعة: "سنظل على قلب رجل واحد، وسنستكمل مشوارنا في تحقيق الوعى، نحن إعلام جمهورية مصر العربية".

وأضافت نائلة فاروق خلال لقاء الهيئات الإعلامية برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أن رسالتنا واضحة وهى خدمة وطنا وأن نحافظ عليه و نقوم بدورنا على أكمل وجه.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التليفزيون المصرى يؤدى دوره بأقل الإمكانيات، ويضم العديد من الكوادر والاحترافيين، مطالبا بدعم الصحافة والإعلام، مطالبا: "الإعلام يحتاج دعم من الدولة ، نجاح التليفزيون المصرى من نجاح القنوات الخاصة ، ماسبيرو سيظل يؤدى رغم الإمكانيات القليلة ، الإعلام سيظل صامد ، وكل ما قال الفترة الماضية عن الإعلام ما هى إلا ادعاءات كاذبة".

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وجه الدعوة لرئيسى الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين للاجتماع، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التى تبث أكاذيباً وشائعات تتناول الشأن المصرى، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، فى ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

وناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين في بيانه بالتوقف عن تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.