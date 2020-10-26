شكرا لقرائتكم خبر عن السلاب يتصدر المشهد الانتخابي في مدينة نصر ومصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الماراثون الانتخابي بمدينة نصر ومصر الجديدة منافسة ساخنة بتصاعد اسهم محمد مصطفي السلاب ابرز مرشحي حزب مستقبل وطن .





ينافس السلاب علي أحد المقاعد الفردية الثلاث بالدائرة ، وقد شهدت الايام الماضية تحرك ماراثوني للسلاب في مختلف انحاء الدائرة ، ما بين مؤتمرات انتخابية بالعزب المختلفة وجولات بالمناطق الشعبية ، وحظي باستقبال الاهالي بحب وحفاوة كبيرة ، حيث يستند محمد السلاب لرصيد طويل من الشعبية منذ ان كان والدة المرحوم مصطفي السلاب نائبا عن الدائرة لعدة دورات ، فضلا عن حرص محمد السلاب علي الاستمرار علي نفس النهج في خدمة اهالي الدائرة من خلال جمعية مصطفي السلاب الخيرية للتنمية المجتمعية ومستشفي السلاب الخيري .

يشارك في حملة السلاب ما يزيد عن مائتي شاب وفتاه من المتطوعين والمتطوعات الذين يروا فيه نموذجا لمرشحهم الشاب .

جدير بالذكر أن السلاب نجح في الدورة الماضية واصبح عضو بالبرلمان عن قائمة " في حب مصر" وهو في الثانية والثلاثين من عمره , وشارك في العديد من المناسبات الدولية كممثل وواجهة مشرفة للبرلمان المصري ، كما شارك في العديد من الرحلات المكوكية لجذب الاستثمارات الاجنبية لخبرته كاقتصادي شاب ووكيل للجنة الصناعة بمجلس النواب .

هذا وقد تناول السلاب رؤيته لتطوير دائرته وحل مشكلاتها الملحه من خلال حوار مجتمعي يقوده الشباب ، ويشاركوا فيه للخروج بعدد من المبادرات التي تقوم علي الشراكة بين الحكومة والمجتمع ،، وأكد السلاب في لقاءاته و جولاته الانتخابية علي ضرورة المشاركة في هذه المرحلة المهمه من العمل الوطني والتي تشهد بناء الدولة الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.