شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة توثق محاولة الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر فى حادثة المنشية.. فيديو وثائقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت قناة الجزيرة المملوكة لنظام القطرى، دون أن تدرى، محاولات جماعة الإخوان الإرهابية اغتيال جمال عبد الناصر في واقعة المنشية، كاشفة في فيلم وثائقى قديم خطة الإخوان للسيطرة على حكم مصر بعدما يقوم التنظيم السرى للجماعة الإرهابية بالتخلص من الزعيم عبد الناصر ورجال الدولة في خطة محكمة.
الجزيرة، في فيلمها الوثائقى القديم، كشفت خطة الإخوان المعدة سلفا لاغتيال جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، واستضافت القناة القطرية في فيلمها مجموعة من قيادات الإخوان الذى فضحوا التنظيم السرى للجماعة الإرهابية.
وقد أنكر الإخوان فى مناسبات عديدة تورطهم فى محاولة اغتيال جمال عبد الناصر بالمنشية، حيث كان الحادث بمثابة نقطة اللاعودة فى علاقة الجماعة بثورة يوليو، ورغم الإنكار الإخوانى المتواصل، صدرت مجموعة من الاعترافات بتورط الجماعة فى الحادث، كان من أهمها التصريحات التى أدلى بها يوسف القرضاوى عقب عزل مرسى عن السلطة لقناة الجزيرة، فمن غير قصد اعترف بتورط الجماعة من حيث أراد تبرئتها..
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