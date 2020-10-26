أرمينيا وأذربيجان: انتهاك وقف إطلاق النار الجديد بعد دقائق من تنفيذه بوساطة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - باكو/ يريفان- (بي بي سي):

تبادلت كل من أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقفٍ جديد لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، وذلك بعد دقائق من سريانه اليوم الاثنين.

وأُعلن أمس الأحد من واشنطن وقفا لإطلاق النار بين الطرفين المتنازعين على إقليم ناغورنو كاراباخ.

ويُعدّ الاتفاق الذي أُبرم بوساطة أمريكية هو الثالث من نوعه هذا الشهر، دون أن يستطيع أي منها الصمود.

واندلع القتال في 27 من سبتمبر حول الجيب الجبلي، واشتد الصراع مرة أخرى في الأيام الأخيرة.

وكان بيان مشترك أصدرته حكومات الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان، الأحد، قال إن "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" سيبدأ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، (04:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين.

وجاء بعد مباحثات بين نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيغون، ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وكان وزيرا الخارجية يوم الجمعة في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد لتهنئة طرفَي النزاع، وفريق إدارته الذي توسط في الاتفاق.

لكن لم تمر دقائق من سريان الاتفاق حتى وجّهت أذربيجان اتهاما لأرمينيا بقصف منطقة ترتر وقرى مجاورة في "انتهاك خطير" لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن المدفعية الأذرية قصفت مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة على الجبهة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وعبر موقع فيسبوك، أصرّ رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على أن بلاده "مستمرة في الالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وقال حكمت حجييف، المتحدث باسم الرئيس الأذري، إن أرمينيا كانت تحاول "الحفاظ على الوضع القائم المبني على الاحتلال"، مضيفا أن "الجانب الأذري يمارس ضبط النفس".

ومن المقرر أن يجتمع وسطاء، من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مرة أخرى الخميس المقبل لمناقشة الصراع.

ولم تصمد هدنتان سابقتان توسطت فيهما روسيا. وحذر الرئيس الأذري إلهام علييف موسكو من التورط عسكريا في الصراع.

يذكر أن إقليم ناغورنو كاراباخ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان، لكنه تحت سيطرة أغلبية عرقية من الأرمن موالين لدولة أرمينيا.

وتصاعدت الاشتباكات التي بدأت في المنطقة في أواخر سبتمبر إلى صراع واسع النطاق، مع قصف البلدات والمدن واستخدام مزعوم للذخائر العنقودية المحظورة.

وقُتل آلاف الأشخاص في النزاع، وأدى القصف إلى مقتل مدنيين من الجانبين، وفرّ عشرات الآلاف من منازلهم.