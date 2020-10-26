بالأسماء.. إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 23 من العمال والطلاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق بني سويف إهناسيا، اليوم الاثنين.

كان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بوقوع تصادم أمام عزبة إسلام على طريق بنى سويف إهناسيا الفرعي، بين ميكروباص قادم من

إهناسيا إلى بني سويف وسيارة نقل محملة بعمال.

أسفر الحادث عن إصابة: "إيمان أحمد عبد الوارث 15 عاما طالبة، بسحجات وكدمات ومريم محمد سعد 18 عاما، طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ورزق صلاح عبد الرازق 35 عامًا، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء جابر على 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وسليمة محمود جودة 61 عاما ربة منزل باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومروان محمد معروف 9 أعوام طالب باشتباه كسر بالساق الايسر، وإيمان صلاح محمد 42 عاما موظفة باشتباه كسر بالساق الأيمن، ودنيا صلاح عبد العزيز 19 عاما طالبة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنة الله محمد صلاح 22 عاما بجروح وسحجات بالجسم، ومصطفى غانم على 28 عاما موظف بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وإيمان سيد عبد اللطيف 46 عاما ربة منزل بكدمات وسحجات بالجسم، ونادى محمود عبد الستار 30 عاما باشتباه كسر بالساق الأيمن، وإسلام شعبان عبد الناصر 27 عاما بسحجات وكدمات بالجسم، وشعبان محمود عبد الناصر 35 عاما مصاب باشتباه كسر بالذراع الايسر، وفتحي محمود عبد الناصر فلاح 42 عاما بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد عبد الستار محمد فلاح 45 عاما بسحجات وكدمات، وإيمان عبد الرازق أمين 40 عاما موظفة باشتباه نزيف بالبطن، وصلاح حسين عبد التواب 40 عاما موظف بجرح قطعي للحاجب الأيمن حوالي 4 سم، وفاطمة سعيد إبراهيم 30 عاما بكدمات بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمود عاشور محمد 3 أعوام باشتباه ما بعد الارتجاج، وإيناس أسامة توفيق 20 عاما طالبة باشتباه كسر بالقدم الأيسر مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهدير مصطفى حسين 19 عاما طالبة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وحمدية نجاشي إبراهيم 43 عاما ربه منزل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.