ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية الطب البيطري في دمياط، حملة بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم، بإشراف الدكتور طارق يوسف، مدير إدارة المجازر والتفتيش.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٥ كيلو جرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و٨ كيلو جرام من اللحوم المصنعة مجهولة الهوية، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.