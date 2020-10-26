مقتل معلمة خلال مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قتلت معلمة متأثرة بإصابتها بطلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، في مشاجرة بناحية قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من المقدم محمد طليبة، مأمور مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود حالة وفاة دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية مصرع "إيمان.ز" ٣٤ عامًا معلمة بمعهد الشيخ زين الدين الأزهري.

وأشارت التحريات إلى أن أحد أقارب المجني عليها أطلق عليها أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحيازته بسبب الخلافات العائلية.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.