وقف كلي بـ 9.8% من الحي.. ننشر اشتراطات البناء الجديدة في الدقي- "مشروع قرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تناقش الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الفترة الحالية مشروع اشتراطات البناء الجديدة في محافظة الجيزة "مسودة أولية" وذلك من أجل إقرارها وبدء العمل بها خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء مهلة الـ 6 أشهر المحددة من قبل الحكومة لوقف تراخيص البناء.

وتتضمن مسود مشروع الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في محافظة الجيزة مناطق وقف كلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، ومناطق سماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

حي الدقي

تمثل مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية 9.8% من مساحة الحي، بينما تمثل مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية 67.3%، ومناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية 0.0%.

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