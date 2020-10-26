كورونا: تحذير حكومي جزائري من عواقب " الاسترخاء" في مواجهة الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (بي بي سي):
انتقد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ما وصفه بحالة " استرخاء شعبي" فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات التي اتخذتها حكومته لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال جراد في بيان رسمي صدر مساء أمس " تظهر اليوم علامات على الاسترخاء تدعونا لنخشى عودة ظهور بؤر العدوى من جديد".
وأعادت مدارس الجزائر فتح أبوابها الأربعاء رغم أن عدد الإصابات في البلاد عاد ليرتفع.
وسجلت الجزائر حتى الآن نحو 56 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما يقرب من ألفي وفاة.
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