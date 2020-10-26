ماكرون يخاطب المسلمين بالعربيّة : نحترم كل أوجه الإختلاف بروح السلام

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمس الأحد، تغريدة باللغة العربية، تزامنا مع الأزمة التي أثيرت بنشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.
وقال ماكرون في تغريدته "لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدا.. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام... لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".
وكالات
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