لوبان: الفرنسيون يستهلكون "المنتجات الحلال" دون علمهم

قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، إن الكثير من الفرنسيين يستهلكون المنتجات الحلال دون معرفتهم بذلك، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج على قناة LCI أن "الكثير من الفرنسيين يأكلون منتجات حلال من دون معرفتهم ذلك. فليبدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان بوضع ملصقات خاصة على هذه المنتجات حتى يتمكن غير المسلمين من اختيار نمط الاستهلاك الذي يناسبهم".
وجاءت تصريحات لوبان ردا على دارمانان الذي قال إنه لا ينبغي أن تكون المنتجات الحلال في أقسام خاصة بها داخل المتاجر الفرنسية.
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