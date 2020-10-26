الكرملين تعلق على وصف بايدن لروسيا بعدو الولايات المتحدة

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، أن المحاولات التي تبذل في الولايات المتحدة لغرس كراهية تجاه روسيا، تثير الأسف لدى الكرملين.

وأضاف بيسكوف خلال رده، في مقابلة مع الصحفيين، على تصريح المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، الذي زعم بأن روسيا تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة، قائلًا: "هذا

ليس صحيحًا بتاتًا، ونحن لا نتفق مع هذا القول على الإطلاق".

وتابع بيسكوف القول: "لا يسعنا إلا أن نأسف لأنه بهذه الطريقة يتم زرع الكراهية المطلقة تجاه روسيا، ولأنه يتم وضع بلادنا في خانة الأعداء. والأمر ليس كذلك

طبعًا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للتخلي عن نشر صواريخ "9М729" في الجزء الأوروبي من روسيا؛ كبادرة لحسن النية، شرط قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بخطوات مقابلة .

ونقل المكتب الإعلامي للكرملين عن الرئيس الروسي- في بيان اليوم الإثنين، قوله: " إن بلاده تؤكد إلتزامها أيضا بالوقف الاختياري لنشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى، طالما لم تظهر صواريخ أمريكية في المنطقة".