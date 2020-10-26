بسبب حريق ضخم .. إجلاء 50 طالب في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية ،اليوم الاثنين، إجلاء فرق مكافحة الحرائق في إسرائيل، 50 طالبًا من إحدى المدارس الواقعة على أطراف مستوطنة كريات عنافيم، في محاولة لاحتواء حريق ضخم اندلع في جبال يهودا القريبة منها والتي تبعد عن القدس بحوالى 10 كيلو مترـ

وأفادت أن فرق الإطفاء تعمل جاهدة لوقف انتشار الحريق ، ومنع الأضرار التي لحقت بالغابات والمستوطنات المجاورة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية :"نظرًا لقرب الحريق من المناطق السكانية بالمستوطنات، تم منع الحركة المرورية في المنطقة، وندعو السكان لتجنب الذهاب تجاه منطقة الحريق".

يشار إلى أن حرائق ضخمة كانت قد التهمت مناطق حرجية في شمال إسرائيل، وأدت الحرائق الكبيرة بالقرب من 6 بلدات إلى إخلاء الآلاف من السكان، في حين تسبب حريق بإغلاق جزء من الطريق السريع الرئيسي رقم 6.

ووفقا للشرطة فإن "نحو 25 طاقما في الموقع، من بينهم متطوعون، وطائرات لمكافحة الحرائق تعمل على المساعدة في إخماد النيران".